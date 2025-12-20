Falsissimo Corona accusa Signorini | boom di visualizzazioni su Youtube – Video

L’ultima puntata di Falsissimo, dal titolo “Il Prezzo del Successo”, ha superato in soli quattro giorni i 3,5 milioni di visualizzazioni su YouTube. Un risultato che ha portato il video al secondo posto tra i più visti del canale, dietro soltanto allo speciale dedicato a Fedez, online però da diversi mesi. Un successo numerico accompagnato da forti polemiche, visto il contenuto della puntata. Le accuse e la reazione di Signorini. Nel corso dei 66 minuti dell’episodio sono state mosse accuse molto pesanti ad Alfonso Signorini, con la diffusione di chat, foto private e telefonate registrate. Nonostante ciò, Signorini ha continuato a comparire regolarmente in televisione, chiarendo però al Corriere della Sera di aver già affidato la questione ai suoi legali. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

