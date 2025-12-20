Falsissimo Corona accusa Signorini | boom di visualizzazioni su Youtube – Video

L'ultima puntata di Falsissimo, dal titolo "Il Prezzo del Successo", ha superato in soli quattro giorni i 3,5 milioni di visualizzazioni su YouTube. Un risultato che ha portato il video al secondo posto tra i più visti del canale, dietro soltanto allo speciale dedicato a Fedez, online però da diversi mesi. Un successo numerico accompagnato da forti polemiche, visto il contenuto della puntata. Le accuse e la reazione di Signorini. Nel corso dei 66 minuti dell'episodio sono state mosse accuse molto pesanti ad Alfonso Signorini, con la diffusione di chat, foto private e telefonate registrate. Nonostante ciò, Signorini ha continuato a comparire regolarmente in televisione, chiarendo però al Corriere della Sera di aver già affidato la questione ai suoi legali.

Fabrizio Corona: “Signorini custodisce segreti su Pier Silvio e Marina Berlusconi” - Il paparazzo accusa il giornalista e conduttore tv di aver avuto approcci sessuali con giovani uomini ai quali avrebbe poi aperto le porte del mondo dello spettacolo ... tpi.it

Caso Signorini, cosa sta succedendo: le accuse di Corona, i presunti messaggi e le reazioni dei vip - Nell'ultimo episodio di Falsissimo, Corona accusa Signorini sostenendo che, in passato, avrebbe spinto alcuni aspiranti concorrenti del GF a cedere alle ... fanpage.it

Antonio Medugno sarà protagonista della prossima puntata di Falsissimo realizzata da Fabrizio Corona - facebook.com facebook

Si è definito in tanti modi: imprenditore, falsissimo, disonore, dio. Ma c'è qualcosa di più. Fabrizio Corona: io sono notizia esce il 9 gennaio, solo su Netflix. x.com

