Ora Alfonso Signorini denuncia Google | Hanno negato la rimozione di Falsissimo e dei contenuti presenti su Youtube concorso nella diffamazione

Alfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google, accusando la piattaforma di aver negato la rimozione di contenuti diffamatori, tra cui il programma

Il caso Signorini, esploso sui social lo scorso 15 dicembre dopo la messa in onda della puntata di Falsissimo, il format Youtube di Fabrizio Corona, ha ormai superato la dimensione mediatica per riversarsi a pieno titolo nelle aule di giustizia. Al centro della vicenda ci sono le accuse lanciate dall’ex re dei paparazzi: il giornalista e conduttore televisivo viene descritto come il perno di un presunto “sistema criminale seriale” fatto di ricatti e favori sessuali legati alla partecipazione al Grande Fratello. Accuse che Signorini respinge, definendosi vittima di una vera e propria campagna diffamatoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alfonso Signorini contro Google, denuncia per non aver rimosso i contenuti di Fabrizio Corona e FalsissimoAlfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google Italy e Google Ireland, accusandoli di non aver rimosso contenuti diffamatori riguardanti Fabrizio Corona e Falsissimo.

Alfonso Signorini querela Google: ha negato di rimuovere i video di Corona diffusi su FalsissimoAlfonso Signorini ha presentato una querela contro Google, accusando l’azienda di non aver rimosso i video di Fabrizio Corona diffusi su Falsissimo, nonostante la richiesta di eliminazione.

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

