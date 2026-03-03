Il San Carlo in lutto per la scomparsa del re dei costumisti | Napoli perde un pezzo della sua memoria viva

Il teatro e la televisione piangono la scomparsa di Vincenzo Canzanella, che si è spento ieri all’età di 88 anni. Considerato uno dei più importanti costumisti italiani, aveva lavorato a numerose produzioni e rappresentazioni teatrali, diventando un punto di riferimento nel settore. La sua morte ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo napoletano e italiano.

A 88 anni è venuto a mancare ieri Vincenzo Canzanella, punto di riferimento nel mondo dello spettacolo, dalla produzioni televisive a quelle teatrali. La sua sartoria, nel corso degli anni, ha servito personaggi come Eduardo De Filippo, Nino Taranto, Vittorio De Sica e tanti altri.Il ricordo in una nota del teatro San Carlo per la scomparsa di Canzanella: "Il Teatro di San Carlo ricorda con profonda commozione Vincenzo Canzanella, maestro costumista e custode di una tradizione artigianale che ha fatto la storia del teatro napoletano. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Film su De Laurentiis? Sorrentino: "Non lo farei mai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Teatro di San Carlo ricorda con profonda commozione Vincenzo Canzanella, maestro costumista e custode di una tradizione artigianale che ha fatto la storia del teatro napoletano. Tra la fine del 1954 e l’inizio del 1955 fece il suo ingresso al Teatro San C - facebook.com facebook

