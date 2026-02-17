Napoli perde un pezzo della sua identità ricostruiamo subito | sul Fattoit l’appello di Marisa Laurito per il Teatro Sannazaro

Marisa Laurito ha lanciato un appello su Il Fatto.it dopo l’incendio al Teatro Sannazaro, avvenuto per cause ancora da chiarire. La attrice e cantante napoletana chiede di reagire subito per ricostruire un simbolo della città. Il fuoco ha distrutto un luogo che per decenni ha ospitato spettacoli, incontri e momenti di aggregazione, lasciando un vuoto nel cuore culturale di Napoli.

L’incendio del Teatro Sannazaro è una ferita che colpisce il cuore culturale di Napoli. Quando un teatro brucia, non vanno in fumo solo mura, sipari e poltrone; bruciano ricordi, voci, applausi, frammenti di identità collettiva. Sono stata anche io, come tanti protagonisti, al Sannazaro per assistere a spettacoli, per incontri, a recitare. Ricordo la prima volta in quel teatro: il Burlesque per Napoli Teatro Festival diretto da Renato Quaglia, Lara Sansone fu così affettuosa, gentile ad accompagnarmi nel camerino che era appartenuto a Luisa Conte e per me fu un grande onore e una grande emozione vivere quel camerino per una settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

