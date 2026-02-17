Napoli perde un pezzo della sua identità ricostruiamo subito | sul Fattoit l’appello di Marisa Laurito per il Teatro Sannazaro
Marisa Laurito ha lanciato un appello su Il Fatto.it dopo l’incendio al Teatro Sannazaro, avvenuto per cause ancora da chiarire. La attrice e cantante napoletana chiede di reagire subito per ricostruire un simbolo della città. Il fuoco ha distrutto un luogo che per decenni ha ospitato spettacoli, incontri e momenti di aggregazione, lasciando un vuoto nel cuore culturale di Napoli.
L’incendio del Teatro Sannazaro è una ferita che colpisce il cuore culturale di Napoli. Quando un teatro brucia, non vanno in fumo solo mura, sipari e poltrone; bruciano ricordi, voci, applausi, frammenti di identità collettiva. Sono stata anche io, come tanti protagonisti, al Sannazaro per assistere a spettacoli, per incontri, a recitare. Ricordo la prima volta in quel teatro: il Burlesque per Napoli Teatro Festival diretto da Renato Quaglia, Lara Sansone fu così affettuosa, gentile ad accompagnarmi nel camerino che era appartenuto a Luisa Conte e per me fu un grande onore e una grande emozione vivere quel camerino per una settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Marisa Laurito arriva al teatro Pirandello: "Spargeremo semi di amore tra il pubblico"Il teatro Pirandello ospita il nuovo spettacolo di Marisa Laurito, “Vasame – L’amore è rivoluzionario”, previsto per il 13 e 14 gennaio.
“Non me l’aspettavo così”: il pubblico promuove "Vasame" con Marisa LauritoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Alessandra Borrelli Bis. . Grazie al Teatro Trianon Viviani, a Marisa Laurito che ci ha voluti, al pubblico che ha riempito la platea, i palchi e il nostro cuore di gioia. È stata un'esperienza magica. Grazie a tutti gli attori della Compagnia Di Maio. Sono felice. facebook