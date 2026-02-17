Napoli perde un pezzo della sua identità ricostruiamo subito | l’appello di Marisa Laurito per il Teatro Sannazaro

Marisa Laurito denuncia che l’incendio al Teatro Sannazaro ha danneggiato un simbolo di Napoli e chiede di ricostruirlo subito. L’attrice ricorda il suo primo spettacolo proprio in quel teatro e si dice preoccupata per la perdita di un luogo che rappresenta la storia culturale della città. La scena del rogo, avvenuta la scorsa notte, ha lasciato un brando nero sulla facciata storica del teatro, rendendo necessario un intervento rapido.

L'attrice racconta il suo legame con lo storico teatro napoletano colpito da un incendio e chiede una ricostruzione immediata L'incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro è una ferita aperta per la città. A raccontarlo con parole cariche di emozione è Marisa Laurito, che affida al Fatto.it un appello accorato: "Napoli perde un pezzo della sua identità, ricostruiamo subito". Da Marisa Laurito a Lina Sastri, da Alessandro Gassmann a tanti altri: gli artisti si uniscono per salvare il Teatro Sannazaro, distrutto dalle fiamme. Una raccolta fondi e appelli accorati per ricostruire un uno dei luoghi storici della cultura napoletana.