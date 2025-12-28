Un dono che vale una vita | società dona un defibrillatore alla Croce Rossa di Forlì

Un gesto concreto di responsabilità sociale e vicinanza al territorio si traduce in maggiore sicurezza per la comunità forlivese. La società NeXteC ha infatti donato un defibrillatore alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Forlì, rafforzando così la capacità di intervento dei volontari in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Un dono che salva la vita: a Enaip arriva il defibrillatore donato da Pieri Group

