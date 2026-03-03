Il risveglio della primavera tra risorgive e vigne storiche

Il primo giorno di primavera viene celebrato con un itinerario nel paese delle acque, un percorso pianeggiante tra risorgive e vigne storiche. Si visita il sistema delle risorgive di Montorio, dove l'acqua cristallina scorre e plasma il paesaggio, offrendo uno scorcio sulla storia locale. L’itinerario permette di scoprire le peculiarità di questa zona e di apprezzare il rapporto tra natura e territorio.

