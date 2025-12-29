Negli ultimi tempi, i residenti delle aree abruzzesi segnalano un incremento di incontri con i lupi, soprattutto tra vigne e abitazioni. Questa situazione solleva questioni sulla gestione della presenza di grandi predatori e sulla tutela della sicurezza delle comunità locali. La crescente presenza dei lupi richiede un confronto tra esigenze di conservazione e necessità di protezione dei cittadini, nel rispetto di un equilibrio che favorisca la convivenza.

Nel territorio abruzzese aumentano gli incontri ravvicinati con i lupi, alimentando timori tra i residenti e riaprendo il dibattito sulla convivenza tra uomo e grandi predatori. Nel Basso Abruzzo, in particolare, il confine tra campagna e abitazioni appare sempre più sottile. A Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, nelle colline di contrada Puncichetti, un branco di lupi è stato ripreso mentre si avvicinava a una villa circondata da vigneti e uliveti. Le immagini, registrate dalle telecamere di sorveglianza, mostrano nove esemplari muoversi lungo un sentiero adiacente a una proprietà privata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Siamo assediati". Lupi tra vigne e case: paura tra i residenti della regione italiana

