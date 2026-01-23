Un pescarese esperto di piante a Masterchef | è il forager del ristorante 3 stelle Michelin Mirazur

Un pescarese con una profonda conoscenza delle piante, ora protagonista a Masterchef, è il forager del ristorante Mirazur, pluripremiato con tre stelle Michelin a Mentone. Nato nel 1986 a Pescara e cresciuto in Italia, collabora con lo chef Mauro Colagreco, portando la sua esperienza di ricerca e raccolta di ingredienti naturali in una delle cucine più riconosciute a livello internazionale.

Classe 1986, nato e cresciuto a Pescara e ora al servizio del ristorante pluripremiato Mirazur, a Mentone, dello chef 3 stelle Michelin Mauro Colagreco. È Alessandro Di Tizio, esperto di erbe, che nella puntata di giovedì 22 gennaio 2026, è stato ospite nel noto programma tv culinario Masterchef.

