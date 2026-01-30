Nerano sequestrato il complesso turistico ?Quattro-Passi? | il ristorante ha tre stelle Michelin

Questa mattina a Nerano, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno messo i sigilli al ristorante

A Massa Lubrense, nella frazione di Nerano, i carabinieri della Compagnia di Sorrento sequestrato oggi il complesso turistico-ricettivo "Quattro Passi", ristorante noto a livello internazionale anche per il riconoscimento delle tre stelle Michelin. L'attività di indagine, ha avuto origine nel luglio 2025 e ha permesso di accertare, a carico dei soggetti destinatari del provvedimento cautelare reale, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio. Le investigazioni, hanno consentito di accertare come gli indagati, a partire dal 1982, sino ad ottobre 2025, avessero realizzato, in un'area soggetta a stringenti vincoli paesaggistici e ambientali, un complesso immobiliare di imponenti dimensioni destinato ad attività di ristorazione e ai servizi accessori, in assenza di titoli edilizi legittimi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Approfondimenti su Nerano QuattroPassi

Il Comune di Massa Lubrense ha emesso un’ordinanza il 5 gennaio, contestando al ristorante Quattro Passi a Nerano, unico locale del Sud con tre stelle Michelin, presunte irregolarità legate a una presunta lottizzazione abusiva.

Ultime notizie su Nerano QuattroPassi

