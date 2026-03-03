Il reduce | Palermo ospita il libro contro la normalità

Venerdì 6 marzo alle 17:30, presso Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo, si terrà la presentazione del romanzo Il reduce di Federico Anselmini. L’evento coinvolge l’autore e il pubblico, che potrà ascoltare una lettura dal libro e partecipare a un confronto. La serata si svolge in un luogo dedicato alla promozione della cultura e della narrativa.

La presentazione del romanzo Il reduce di Federico Anselmini si terrà venerdì 6 marzo alle 17:30 presso lo Spazio Cultura Libreria Macaione di Palermo. L'incontro, gratuito e aperto al pubblico, vedrà l'autore dialogare con il direttore della collana Salvatore Nocera Bracco, il Maestro Pietro Sciortino e l'editore Nicola Macaione. L'opera, pubblicata da Spazio Cultura Edizioni nella collana Il Tempio di Medha, esplora temi come la salute mentale, la memoria e la dimensione spirituale della cura attraverso un flusso di ricordi che assume le forme di un soliloquio incalzante. Questo evento segna l'esordio della nuova collana editoriale, posizionando il libro come un'opera che sfida la cosiddetta normalità sana.