Al San Gaetano la presentazione del libro Una particolare normalità
Le Biblioteche Civiche di Padova ospitano la presentazione del libro
Le Biblioteche Civiche di Padova promuovono un nuovo incontro dedicato alla scrittura contemporanea e all'esplorazione editoriale. Mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 17.30, la Sala della Sezione di Conservazione e ricerca presso il Centro culturale Altinate San Gaetano ospiterà la presentazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Winter Books, “Svelato l’arcano. Un viaggio tra le minchiate siciliane”: la presentazione del libro di Gaetano Basile
Leggi anche: Presentazione del libro "La chiesa di San Martino a Noriglio"
Francofonte | Emozioni e applausi per la presentazione del libro dedicato a Gaetano, l’ambasciatore dei randagi.
Al San Gaetano la presentazione del libro "Una particolare normalità" - L'opera si snoda attraverso i "Racconti di Calafonte", proponendo narrazioni suggestive come la storia di Saro e il mito delle origini di Roma legato a Romolo. padovaoggi.it
#Francofonte | #Emozioni e #applausi per la presentazione del #libro dedicato a #Gaetano, l’ambasciatore dei #randagi facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.