Il Real Madrid non getterà la spugna

Il Real Madrid ha dichiarato che non si arrenderà, nonostante le voci che circolano dopo l’ultima notizia. La squadra ha deciso di mantenere la determinazione e continuare a lavorare con impegno. La comunicazione ufficiale è arrivata in seguito alle speculazioni che hanno coinvolto il club in questi giorni. La situazione resta in evoluzione e non ci sono altri dettagli disponibili al momento.

2026-03-03 02:34:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore del Real Madrid Alvaro Arbeloa si è assunto la responsabilità della dannosa sconfitta casalinga contro il Getafe, ma afferma che la sua squadra rimane a caccia della Liga. Un superbo gol di Martin Satriano ha regalato agli ospiti una famosa vittoria per 1-0 in una serata in cui il pubblico del Bernabeu ha deriso e fischiato i giocatori e il tabellone del Real. Il Real è ora a quattro punti dal Barcellona nella corsa per il titolo, ma l’Arbeloa – che ha sostituito Xabi Alonso a gennaio – dice che continuerà a lottare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Atletico Madrid Real Madrid 1-2: Valverde e Rodrygo staccano il pass per la finale di Supercoppa! Sarà Clasico col BarcellonaIl derby di Madrid non è mai un’amichevole, nemmeno quando in palio c’è l’accesso alla finale di un quadrangolare.

Real Madrid – Monaco 6-1 – Vinicius Jr brilla nella vittoria necessaria per il RealIl Real Madrid somigliava in qualche modo a se stesso nella vittoria dominante della Champions League per il nuovo allenatore Alvaro Arbeloa.

Spain 2026 is Collapsing (Shocking Migrant Crisis)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Real Madrid

Temi più discussi: Mbappé non convocato per Real Madrid-Benfica: problema al ginocchio sinistro; Perché Mbappé non gioca Real Madrid-Benfica e non è stato nemmeno convocato: il motivo dell'assenza; Il Real Madrid non rialza la testa: ko anche col Getafe; Champions League: Psg avanti col brivido, passa il Real Madrid.

Il Real Madrid non rialza la testa: ko anche col GetafeA una settimana dalla sconfitta contro l’Osasuna di Alessio Lisci, i blancos si arrendono anche di fronte agli azulones. Decide una rete solitaria di Satriano. Barça sempre a +4 dagli eterni rivali. corrieredellosport.it

Il comunicato del Real MadridNon c'è certezza riguardo i tempi di recupero di Mbappé. Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, è stato molto chiaro nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Getafe: Vogliamo ... sport.sky.it

L’ex Inter Satriano stende il Real Madrid: ora i Blancos scivolano a -4 dal Barcellona - facebook.com facebook

Colpaccio del #Getafe al #Bernabeu: #RealMadrid piegato da un golazo dell'ex interista #Satriano x.com