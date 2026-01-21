Real Madrid – Monaco 6-1 – Vinicius Jr brilla nella vittoria necessaria per il Real

Il Real Madrid ha ottenuto una vittoria convincente contro il Monaco, con il risultato di 6-1, grazie anche alla prestazione di Vinicius Jr. Questa partita rappresenta un risultato importante per il club in vista delle fasi successive della Champions League, sotto la guida del nuovo allenatore Alvaro Arbeloa. Senza eccessivi clamori, si tratta di un risultato positivo che rafforza la posizione del Real nella competizione.

2026-01-21 00:06:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Real Madrid somigliava in qualche modo a se stesso nella vittoria dominante della Champions League per il nuovo allenatore Alvaro Arbeloa. L’ala Vinícius Júnior è stata nuovamente fischiata da alcuni tifosi, ma ha fatto una bella prestazione realizzando un paio di gol e segnando lui stesso un brillante gol in solitaria mentre Kylian Mbappe ha segnato due volte contro il suo vecchio club. Mbappe e il nuovo allenatore Arbeloa erano usciti di recente a difendere Vinícius, con Mbappe che diceva che il pubblico non avrebbe dovuto individuare Vinícius come il responsabile delle difficoltà della squadra.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Diretta/ Real Madrid Monaco (risultato finale 6-1): gara senza storie! (20 gennaio 2026)Diretta Real Madrid Monaco, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Bernabeu per il settimo turno della Champions League, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

Mbappé show, il Real Madrid ne fa 6 al Monaco. Kvaratskhelia non basta al Psg, crolla il CityI Blancos travolgono i monegaschi ancora privi di Pogba, l'ex Napoli a segno nel ko per 2-1 a Lisbona. 3-1 Bodo a Guardiola, vincono Tottenham e Ajax ... tuttosport.com

Gol e sorprese nella serata di Champions: il Real Madrid spazza via il Monaco 6-1, il Psg cade a Lisbona, il Tottenham batte il Dortmund che chiude in dieci uomini, l’Olympiakos di Taremi batte il Leverkusen 2-0 - facebook.com facebook

#Mbappé show, il Real Madrid ne fa 6 al Monaco. Kvaratskhelia non basta al Psg, crolla il City x.com