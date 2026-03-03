Il principe William ha preso in mano la situazione e ora vince la linea dura | le cugine Beatrice ed Eugenia escluse da tutti gli eventi ufficiali I retroscena

Il principe William ha deciso di escludere le cugine Beatrice ed Eugenia da tutti gli eventi ufficiali, segnando un cambio di rotta nella gestione degli appuntamenti reali. Le decisioni sono già visibili a corte, dove si percepisce un rafforzamento della posizione dell’erede al trono. La scelta di William ha portato a una modifica nelle partecipazioni ufficiali delle due principesse, che ora non sono più presenti nelle occasioni pubbliche più importanti.

Il principe William ha bandito le figlie del principe Andrea dagli eventi pubblici reali dopo il coinvolgimento del padre nel caso Epstein Il principe William ha preso in mano la situazione e a corte gli effetti sono già tangibili. La linea dura dell’erede al trono, che vuole assicurarsi di avere un trono sul quale sedersi quando sarà tempo, ha già mietuto le sue vittime illustri. Le principesse di York sono state bandite dai pubblici eventi e non dovranno più essere associate all’immagine della famiglia reale. Lontanissimi, dunque, i tempi nei quali lo zio magnanimo e comprensivo accoglieva Beatrice ed Eugenie a Sandringham per partecipare alla messa di Natale, in sfilata con la famiglia reale e poi le invitava a pranzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Beatrice ed Eugenia sotto shock: bandite le figlie di Andrea e Sarah Ferguson. Gelo con WilliamSarà pur vero che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli, ma orami tutto ciò che evoca gli Epstein file produce scandalo e avversione da...

