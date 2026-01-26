Prezzi dei carburanti in deciso rialzo Netta impennata per diesel e metano | le medie

I prezzi dei carburanti stanno registrando un aumento significativo, con un incremento evidente soprattutto per diesel e metano. Le medie dei costi alla pompa mostrano una tendenza al rialzo, confermando le previsioni degli esperti. Questo trend influisce sulle spese quotidiane di chi utilizza veicoli a combustione, evidenziando un mutamento nel mercato energetico e nei costi di gestione dei mezzi di trasporto.

I prezzi dei carburanti alla pompa, in particolare per quanto riguarda il gasolio sono in deciso rialzo, come da previsioni. In netto rialzo anche il metano. Sulle autostrade, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità ''servito'' torna a toccare i due eurolitro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,644 eurolitro (+4 millesimi, compagnie 1,649, pompe bianche 1,633), diesel self service a 1,682 eurolitro (+6, compagnie 1,691, pompe bianche 1,664).

