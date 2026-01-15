Cantautrici | al via le iscrizioni al Premio Bianca d’Aponte

Sono aperte le iscrizioni al Premio Bianca d’Aponte, un’opportunità dedicata alle cantautrici. Questa iniziativa offre alle artiste la possibilità di presentare la propria musica, i testi e la personalità artistica in un contesto di confronto e crescita. Un'occasione per valorizzare la creatività e l'espressione musicale, promuovendo il talento emergente nel panorama della canzone d’autore italiana.

AVERSA – Un’occasione unica per poter proporre la propria musica e le proprie parole, la propria personalità artistica e la propria esigenza espressiva. Questo è, fra le molte cose, il “Premio Bianca d’Aponte – Città di Aversa”, il contest riservato a cantautrici ormai punto fermo nel panorama della musica di qualità in Italia. Si sono aperte proprio in questi giorni le iscrizioni alla 22a edizione, come sempre gratuite e senza preclusioni di genere musicale, dal rock alternativo all’urban, dal jazz alla world music. La scadenza è fissata al 30 marzo 2026. La scheda di iscrizione e il bando di concorso si possono trovare su www. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

