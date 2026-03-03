Il porto di Ancona ostaggio di Hormuz Rossi | Effetti negativi immediati Rotta fondamentale senza alternative

Il porto di Ancona si trova ora in una posizione di particolare attenzione a causa delle tensioni nel Golfo Persico. La guerra tra Usa, Israele e Iran, iniziata sabato, ha provocato ripercussioni immediate, evidenziate dal rappresentante di un’azienda portuale, che ha definito la rotta come fondamentale e senza alternative. Le conseguenze si fanno sentire sugli scambi commerciali e sulla sicurezza delle operazioni portuali.

ANCONA Il butterfly effect applicato alle fiamme che si levano in Medio Oriente. La guerra scoppiata nel Golfo Persico, dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran iniziato sabato mattina, investe come in un sinistro effetto domino anche i porti italiani, quello dorico compreso. Gli scali del Bel Paese (soprattutto quelli affacciati sull'Adriatico) si preparano a fare i conti con i contraccolpi causati dall'escalation militare ai traffici delle merci tra Europa e Oriente. E la logistica è il primo tassello della filiera ad essere toccato. Gli operatori del porto guardano con apprensione a quanto sta accadendo nello Stretto di Hormuz, di fatto...