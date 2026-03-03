Il portiere ha dichiarato di essere soddisfatto della parata su Aebischer, precisando che sapeva come tira. Casale ha affermato che l’obiettivo è raggiungere le squadre davanti in classifica. Skorupski ha descritto la vittoria come molto pesante, sottolineando la sua importanza. La partita è stata caratterizzata da un ritmo intenso e da una lotta continua, con il risultato che ha premiato la determinazione della squadra.

Una vittoria sporca, a tratti sofferta ma fondamentale per la fiducia di un gruppo che sta cercando di ritrovare se stesso. Una vittoria passata anche dalle manone di Lukasz Skorupski, di nuovo decisivo per il Bologna. Lo aveva fatto vedere con il Brann, lo ha confermato alla Cetilar Arena, il portiere polacco c’è e si vede, tanto che nei tre punti conquistati in trasferta c’è una percentuale importante di merito anche per l’estremo difensore che in almeno tre occasioni ha fatto la differenza. Proprio Skorupski sottolinea l’importanza del successo contro i toscani: "Abbiamo ottenuto una grande vittoria, tre punti importanti. Portiamo a casa un successo molto pesante, ora torniamo ad allenarci più carichi di prima". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il portiere soddisfatto della parata su Aebischer: "Difficile, ma so come tira». Casale: "Vogliamo agganciare le squadre che ci precedono». Skorupski: "Un successo molto pesante»

Leggi anche: Conte soddisfatto: “Vincere a Cremona è molto difficile. Avrei voluto che il 2025 non finisse mai..”

Di Gregorio Juve, il portiere si prende la scena a Bologna: «Quella parata su Zortea ha salvato il risultato». Voto altissimo per il portieredi Redazione JuventusNews24Di Gregorio Juve, il giudizio della Rosea sulla prova del portiere che ha difeso il risultato con interventi decisivi e...