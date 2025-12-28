Conte soddisfatto | Vincere a Cremona è molto difficile Avrei voluto che il 2025 non finisse mai

Il Napoli ottiene una vittoria importante allo Zini di Cremona, confermando il suo momento positivo. Nonostante la sconfitta, il Grigiorossi dimostrano carattere e determinazione, mantenendo saldi gli obiettivi stagionali. Il tecnico Conte, pur riconoscendo la difficoltà della trasferta, si dice soddisfatto della prestazione e auspica che il 2025 possa proseguire su questa strada, consolidando la crescita delle sue squadre.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli passa allo Zini. La sfida si chiude con il sorriso degli azzurri, reduci da un periodo d’oro, e con l’orgoglio dei grigiorossi, che incassano la sconfitta senza perdere certezze. Antonio Conte si gode il momento e rende merito all’avversario: “ Vincere qui non è mai facile. La Cremonese è una squadra tosta, allenata benissimo da un collega che stimo moltissimo come Davide Nicola. Abbiamo fatto un’ottima gara, ma non abbiamo sfruttato tutte le occasioni create: in queste partite basta un episodio per rimettere tutto in discussione”. Il tecnico azzurro sottolinea anche il valore del gruppo: “ se manteniamo questo spirito saremo sempre una squadra difficile da affrontare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

