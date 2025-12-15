Nel match contro il Bologna, il portiere di Gregorio si distingue per interventi decisivi, tra cui una parata su Zortea che ha salvato il risultato. La sua prestazione viene valutata con un voto molto alto dalla Rosea, sottolineando il ruolo cruciale svolto tra i pali, con interventi che hanno fatto la differenza nell'esito della partita.

© Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve, il portiere si prende la scena a Bologna: «Quella parata su Zortea ha salvato il risultato». Voto altissimo per il portiere

Di Gregorio Juve, il giudizio della Rosea sulla prova del portiere che ha difeso il risultato con interventi decisivi e una deviazione sulla traversa. Se il gol di Cabal ha regalato il vantaggio materiale, è stata la reattività tra i pali di Michele Di Gregorio a cristallizzare il risultato, consegnando alla Juventus una vittoria fondamentale nella corsa alle posizioni di vertice. La trasferta di Bologna nascondeva insidie enormi, e per uscire indenni dal Dall’Ara serviva una prova di assoluto spessore da parte di tutto il reparto arretrato, portiere in testa. L’estremo difensore bianconero ha risposto presente, offrendo una prestazione che La Gazzetta dello Sport ha voluto premiare con un voto importante, riconoscendogli il merito di aver tenuto la porta inviolata nel momento di maggiore pressione avversaria. Juventusnews24.com

Michele Di Gregorio’s BEST Saves of the Season | Serie A 2024/25

La Juventus ha un problema portiere? Tacconi: "Di Gregorio intimorito, i compagni lo aiutino" - Non so se è l'effetto dello stadio della Juve oppure la maglia. tuttomercatoweb.com