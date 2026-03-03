Il ponte aereo della Farnesina pronto il rientro per 500 italiani

La Farnesina ha predisposto un ponte aereo per far rientrare circa 500 italiani rimasti bloccati in Medio Oriente. Il governo sta coordinando le operazioni di evacuazione e sta organizzando voli di emergenza per garantire il ritorno dei cittadini italiani. Le operazioni sono in corso e coinvolgono le autorità diplomatiche italiane nella regione.

AGI - La Farnesina è al lavoro senza sosta per il rientro degli italiani rimasti bloccati in Medio Oriente. Antonio Tajani, ha annunciato che sono pronti nuovi voli. "Stiamo lavorando senza sosta per assistere i nostri connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente. Per rispondere all'emergenza in corso, stiamo facilitando, insieme alle Ambasciate italiane nella regione e in collaborazione con le Autorità locali, alcuni voli di rientro dei connazionali dalla regione del Medio Oriente" ha indicato degli Esteri il ministro. Per oggi 3 marzo sono previsti: due voli commerciali speciali da Mascate (Oman) verso Roma Fiumicino, per un totale di circa 300 persone.