La Farnesina | task force per gli italiani nell’area del Golfo
La Farnesina ha istituito una task force dedicata agli italiani presenti nell’area del Golfo. Il ministro Tajani ha annunciato l’intenzione di rafforzare le attività dell’unità di crisi e di sostenere le iniziative di tutela e assistenza per i cittadini italiani in quella regione. La misura mira a garantire una risposta più efficace alle esigenze degli italiani all’estero.
Una task force alla Farnesina per gli italiani nell’area del Golfo. L’annuncio è arrivato mentre è in corso alla Farnesina una riunione del ministro degli Esteri Antonio Tajani con gli ambasciatori in Iran e della regione per valutare l’andamento delle operazioni militari di Israele e Stati Uniti. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani - si legge in una nota - ha creato una «Task Force Golfo» rafforzerà il lavoro dell’Unità di Crisi e sosterrà l’impegno delle ambasciate e dei consolati nella regione per far fronte alle migliaia di richieste di assistenza delle migliaia di cittadini bloccati nei paesi del Golfo. Il governo italiano - prosegue la nota - ha accolto con favore la collaborazione che i governi del Golfo e le loro linee aeree stanno offrendo ai cittadini bloccati, innanzitutto offrendo assistenza per alloggiare in albergo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
La task force contro gli incendi: "Prevenzione e monitoraggio"Task force contro il rischio incendio boschivo, il Parco rinnova la convenzione per controlli e monitoraggio delle aree di boscaglia fluviale durante...
Leggi anche: La task force ligure che salva gli squali: “Specie essenzialeper la vita dei mari”
Una selezione di notizie su Farnesina
Temi più discussi: Tajani a Bruxelles per il Consiglio Affari Esteri. In agenda anche G7 Commercio e Task Force dazi; Dazi: Farnesina, in corso riunione Task Force Export con aziende; Task Force dazi: Tajani incontra gli operatori economici; Dazi, Tajani mobilita la task force di Sistema Italia.
Farnesina crea 'Task Force Golfo' per assistere italiani nella regione(ANSA) - ROMA, 01 MAR - E' in corso alla Farnesina una riunione del ministro degli Esteri Antonio Tajani con gli ambasciatori in Iran e della regione per valutare l'andamento delle operazioni militari ... altoadige.it
Dazi: Farnesina, in corso riunione Task Force Export con aziendeTajani in videocollegamento riferisce su primi contatti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 feb - E' iniziata la riunione in videocollegamento ... ilsole24ore.com
Bloccati a Dubai 200 studenti italiani, Farnesina: "Sono al sicuro in hotel". Le famiglie: "Siamo preoccupati" x.com
Siamo in contatto con la Farnesina, insieme alla direzione relazioni internazionali della Regione del Veneto, per monitorare la situazione dei veneti a Dubai e nelle aree a rischio. Fra questi ci sono alcuni studenti dell’Istituto Calvi di Padova e Zuccante di Mest - facebook.com facebook