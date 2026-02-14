DIRETTA Cesena-Venezia 0-3 piove sul bagnato al Manuzzi | un destro secco di Hainaut cala il tris

Il Venezia segna il terzo gol contro il Cesena al 62° minuto, quando Hainaut insacca con un tiro potente da fuori area. La partita si svolge sotto la pioggia battente al Manuzzi, rendendo difficile il gioco per entrambe le squadre. Al 73°, i padroni di casa ottengono un calcio d’angolo, ma non riescono a creare occasioni per riaprire il match, che si conclude con un netto 3-0 per il Venezia.

Tutto pronto per Cesena-Venezia allo stadio Manuzzi, partita delicata considerando che il Cavalluccio ha perso cinque delle ultime sette partite 77esimo: gol di Vrioni che scaglia il pallone sotto l'incrocio, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Un minuto prima una clamorosa occasione sprecata da Sagrado che da pochi passi aveva sparato alto 36esimo: punizione per il Venezia, la posizione è molto pericolosa. Gol dei lagunari, Busio beffa Klinsmann con un destro che tocca la traversa e si infila sul primo palo, punizione calciati dai 20 metri 26esimo: Cavalluccio pericoloso con un cross dalla destra, Cerri viene anticipato da un intevento provvidenziale di un difensore lagunare, sarebbe stato un tiro a botta sicura 23esimo: cross di un giocatore del Venezia che si spegne tra le braccia di Klinsmann.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Shpendi e Olivieri non sono scesi in campo durante la partita tra Cesena e Venezia, giocata al Manuzzi, a causa di una decisione dell’allenatore.

Il Napoli perde il capitano Di Lorenzo durante la partita contro la Fiorentina.

