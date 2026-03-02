Murer si aggiudica la Biennale di pittura di Foiano della Chiana

Il pittore trevigiano Cirillo Murer ha vinto il quattordicesimo Premio Biennale Nazionale di Pittura di Foiano della Chiana. La premiazione si è svolta durante l’evento dedicato all’arte contemporanea, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti provenienti da diverse regioni italiane. La giuria ha valutato le opere presentate, attribuendo il riconoscimento al lavoro di Murer.

Il pittore trevigiano Cirillo Murer si aggiudica il quattordicesimo Premio Biennale Nazionale di Pittura di Foiano della Chiana. La sua opera "Davanti al muro" è stata giudicata la migliore tra i quadri in concorso fino al 1° marzo 2026 all'interno della Galleria Comunale "Furio del Furia".