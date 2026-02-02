Inaugurata la 14° Biennale di pittura di Foiano della Chiana

Questa mattina a Foiano della Chiana si è svolta l’inaugurazione della 14ª Biennale di pittura “Incontri d’arte”. La Galleria Comunale “Furio del Furia” ha accolto artisti e visitatori per l’apertura ufficiale. La mostra, organizzata dalla Pro Loco con il supporto di varie istituzioni locali e nazionali, rimarrà aperta fino a metà febbraio. La sala si è riempita di colori e opere di pittori provenienti da tutta Italia, pronti a confrontarsi in questa grande esposizione biennale.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Sabato 31 gennaio 2026, nella Galleria Comunale "Furio del Furia" di via Solferino 9, a Foiano della Chiana, è stata inaugurata la 14° edizione del Premio biennale nazionale di pittura "Incontri d'arte", un'iniziativa della Pro Loco Foiano della Chiana, in collaborazione con Associazione Carnevale Foiano della Chiana e Archivio Mario Tozzi, con il patrocinio di Comune di Foiano della Chiana, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Provincia di Arezzo. Il concorso s i svolge in concomitanza con il Carnevale di Foiano, uno dei più antichi d'Italia. Come da regolamento, possono partecipare opere pittoriche a tema libero, eseguite con qualunque tecnica.

