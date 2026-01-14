PNRR Istruzione la corsa contro il tempo a otto mesi dalla scadenza | spesa al 36% studentati fermi al palo e affidati ai privati mentre il Sud arranca sui cantieri dei nidi

A otto mesi dalla scadenza, il PNRR Istruzione mostra ritardi significativi, con una spesa al 36% e pochi progressi sugli studentati. Mentre i posti nido aumentano formalmente, i cantieri nel Sud sono ancora fermi e i piccoli Comuni esclusi, rischiando di compromettere gli obiettivi prefissati per il 2026.

L'analisi sul PNRR Istruzione evidenzia gravi ritardi con spesa al 36% e studentati fermi a zero; sebbene i posti nido aumentino sulla carta, i cantieri lenti al Sud e l'esclusione dei piccoli Comuni rischiano di far fallire gli obiettivi 2026.

