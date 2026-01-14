PNRR Istruzione la corsa contro il tempo a otto mesi dalla scadenza | spesa al 36% studentati fermi al palo e affidati ai privati mentre il Sud arranca sui cantieri dei nidi

A otto mesi dalla scadenza, il PNRR Istruzione mostra ritardi significativi, con una spesa al 36% e pochi progressi sugli studentati. Mentre i posti nido aumentano formalmente, i cantieri nel Sud sono ancora fermi e i piccoli Comuni esclusi, rischiando di compromettere gli obiettivi prefissati per il 2026.

Pnrr, corsa contro il tempo. Ben 242 progetti da chiudere. La scaenza è tra un anno - Un anno per chiudere 242 progetti, il 30% circa degli 805 ammessi in Umbria a finanziamento del Pnrr. lanazione.it

Pnrr, corsa alla revisione del Piano per evitare tagli e multe. Meloni: “Superiamo le criticità” - È lei a presiedere la cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa ... repubblica.it

Scuola, dimensionamento: con l'alibi del PNRR il Governo colpisce diritto all’istruzione. Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL facebook

Ministero dell’Istruzione e del Merito PNRR: Finanziate le scuole del Comune di Marino per l’adeguamento antincendio e di messa in sicurezza News completa al link comune.marino.rm.it/novita/notizie… x.com

