PNRR Istruzione la corsa contro il tempo a otto mesi dalla scadenza | spesa al 36% studentati fermi al palo e affidati ai privati mentre il Sud arranca sui cantieri dei nidi
A otto mesi dalla scadenza, il PNRR Istruzione mostra ritardi significativi, con una spesa al 36% e pochi progressi sugli studentati. Mentre i posti nido aumentano formalmente, i cantieri nel Sud sono ancora fermi e i piccoli Comuni esclusi, rischiando di compromettere gli obiettivi prefissati per il 2026.
L'analisi sul PNRR Istruzione evidenzia gravi ritardi con spesa al 36% e studentati fermi a zero; sebbene i posti nido aumentino sulla carta, i cantieri lenti al Sud e l'esclusione dei piccoli Comuni rischiano di far fallire gli obiettivi 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Il Sud cresce più del Nord grazie al Pnrr ma i salari sono fermi e la fuga dei giovani laureati non si arresta
Leggi anche: Pnrr, Comuni ?virtuosi?. Il Sud guida la svolta: si accelera sui cantieri
Pnrr, più posti (di giorno) per i bimbi e meno (di notte) per gli universitari - Cosa lasciano i miliardi di euro previsti del PNRR al sistema scolastico e universitario? msn.com
Pnrr, corsa contro il tempo. Ben 242 progetti da chiudere. La scaenza è tra un anno - Un anno per chiudere 242 progetti, il 30% circa degli 805 ammessi in Umbria a finanziamento del Pnrr. lanazione.it
Pnrr, corsa alla revisione del Piano per evitare tagli e multe. Meloni: “Superiamo le criticità” - È lei a presiedere la cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa ... repubblica.it
Scuola, dimensionamento: con l'alibi del PNRR il Governo colpisce diritto all’istruzione. Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL facebook
Ministero dell’Istruzione e del Merito PNRR: Finanziate le scuole del Comune di Marino per l’adeguamento antincendio e di messa in sicurezza News completa al link comune.marino.rm.it/novita/notizie… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.