Dolore nel mondo del calcio è morto lo storico dirigente del Faenza

Questa mattina il calcio italiano piange la scomparsa di Lorenzo Ferri, storico dirigente del Faenza. Ferri aveva 76 anni e aveva dedicato molti anni alla società biancoazzurra, soprattutto negli anni '90 e all’inizio del Duemila. La società ha espresso il suo cordoglio, insieme ai tanti tifosi e amici che lo ricordano con affetto.

Il Faenza Calcio esprime cordoglio e porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa, a 76 anni, di Lorenzo Ferri, dirigente della società biancoazzurra negli anni '90 e inizio Duemila. Ferri fu, in particolare, dirigente accompagnatore della squadra juniores, nei tempi in cui vi militava nel ruolo di centravanti il figlio Gabriele (prematuramente scomparso molto giovane ormai diversi anni fa) poi anche con la prima squadra in C2. Ferri fu anche di supporto ai servizi allo stadio "Bruno Neri" e, da giovane, calciatore per la Robur, Dinamo e il Castel Bolognese. Lascia la moglie Elena, le figlie Serena e Michela, il fratello, le sorelle e altri congiunti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Faenza Calcio

Un giorno di dolore per il calcio italiano.

Il mondo del calcio romagnolo piange la perdita di Oreste Pelliccioni, noto come

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Faenza Calcio

Argomenti discussi: Fibromialgia: quale farmaco offre il miglior rapporto costo-efficacia? La risposta arriva da uno studio comparativo; Intelligenza artificiale per le terapie del dolore cronico: nel Di Venere impiantato un dispositivo per la stimolazione midollare; Morta la contessa Patrizia de Blanck: il dolore della figlia Giada, chi era; ‘Nella gioia e nel dolore’, annunciato il nuovo film di Özpetek.

Il dolore di ogni vittima è tutto il dolore del mondo. «Kr70M16», il nuovo spettacolo di Saverio La RuinaIn un cimitero s’incontrano loro, i sommersi, i dispersi, gli sconfitti dalla Storia. E sono uguali, e sono unici ... msn.com

Tutto il mondo potente nell’humilis epicentro del doloreC’è una particolare enfasi nelle parole usate dai media per il G8 che comincia oggi all’Aquila. 'I potenti della Terra' è un’espressione non riservata ai precedenti summit, con questa frequenza, ... avvenire.it

Addio a James Van Der Beek: il cuore di una generazione Con profondo dolore il mondo dello spettacolo e i fan di tutto il mondo ricordano James Van Der Beek, l’attore che ha dato vita a Dawson Leery in Dawson’s Creek, scomparso all’età di 48 anni il 11 - facebook.com facebook