Piantedosi promuove le zone rosse per la sicurezza nelle città | Ora una legge per renderle stabili

Il ministro Piantedosi propone di rendere permanenti le zone rosse, aree urbane con vigilanza rafforzata, per migliorare la sicurezza nelle città. Dopo aver riconosciuto l’elevata efficacia di queste zone, si valuta l’introduzione di una legge dedicata a stabilizzarle nel tempo, rafforzando così le misure di controllo e tutela delle aree più a rischio.

«In considerazione dell’elevato grado di efficacia» dell’istituzione delle aree urbane sottoposte a vigilanza rafforzata, le cosiddette zone rosse, «stiamo valutando di renderla stabile mediante un’apposita previsione normativa ». A parlare è il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il question time alla Camera. Le zone rosse a cui si riferisce il ministro sono aree della città considerate punti sensibili in termini di sicurezza, come stazioni e quartieri periferici, e in cui le forze dell’ordine possono vietare l’accesso a persone ritenute pericolose o con precedenti penali. Controlli su 1 milione e 344 mila persone. 🔗 Leggi su Open.online