FarWest un’inchiesta sulla sicurezza nelle città al centro della puntata

La puntata di questa sera di FarWest, il programma di inchieste di Rai 3, approfondisce il tema della sicurezza nelle città. Dopo il debutto della settimana scorsa, Salvo Sottile torna con nuovi servizi e analisi, offrendo uno sguardo obiettivo sui problemi di sicurezza urbana. Un appuntamento da seguire per comprendere meglio le sfide e le criticità delle aree cittadine.

Dopo il debutto nella nuova collocazione della scorsa settimana, Salvo Sottile torna questa sera, martedì 27 gennaio, con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di inchieste della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 27 gennaio 2026. Al centro della puntata un’inchiesta sulla sicurezza nelle città, alla luce dei recenti fatti di cronaca. FarWest ricostruisce una serie di casi in cui immigrati irregolari, destinatari di fogli di espulsione o con permessi di soggiorno negati, sono rimasti liberi di aggirarsi sul territorio, arrivando a compiere crimini gravissimi. Tra rimpatri mai eseguiti e procedure giudiziarie sospese, un paradosso che può influire sulla sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

