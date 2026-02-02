Cosa c’è dietro il boom di Stellantis il colosso torinese guida la ripartenza del mercato auto

Il settore automobilistico italiano riparte con energia grazie a Stellantis. Il colosso torinese guida la ripresa del mercato, facendo registrare un aumento delle vendite e un nuovo slancio per le aziende del settore. Con l’inizio del 2026, le prime settimane mostrano segnali positivi, e gli esperti puntano a un anno di crescita. La domanda di auto, anche grazie a nuove offerte e modelli, si risolleva dopo un periodo difficile.

Roma, 2 febbraio 2026 - L'anno nuovo sembra essere partito sotto i migliori auspici per l 'industria automobilistica italiana. Gennaio segna infatti una crescita del 6,2% delle immatricolazioni rispetto allo stesso mese del 2025, ma a brillare è soprattutto Stellantis, che supera ampiamente la cr escita media del settore segnando un +11,8%. Dietro questo exploit, probabilmente, si nascondono scelte strategiche precise e una domanda accumulata da anni di mercato depresso. Lo sprint del mercato auto. Secondo i dati Dataforce, Stellantis ha venduto a gennaio 46.452 auto, registrando un incremento dell'11,8% rispetto allo stesso mese del 2025.

