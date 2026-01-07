Quando le feste finiscono Un mare d’inverno continua | proseguono iniziative e mostra fotografica

Dopo le festività, “Un mare d’inverno” prosegue con iniziative e una mostra fotografica che valorizzano la spiaggia in ogni stagione. La manifestazione invita a scoprire un paesaggio diverso, fatto di atmosfere intime e suggestive, mantenendo vivo il fascino del mare anche nei mesi più freddi. Un'opportunità per continuare ad apprezzare il luogo e lasciarsi coinvolgere dalla sua bellezza autentica.

Si spengono le luci delle festività, ma in spiaggia la magia non si ferma. “Un mare d’inverno” continua a trasformare la spiaggia in un luogo suggestivo e fuori dal tempo, dove la sabbia, il mare e le installazioni diventano protagonisti di un’esperienza da vivere anche dopo le feste. La spiaggia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

