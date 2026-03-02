Il Mare d’inverno | il fuori stagione negli scatti del fotoreporter Giampiero Corelli

Dal 7 al 29 marzo, presso il Magazzino del Sale a Torre di Cervia, sarà possibile visitare la mostra fotografica intitolata “Il Mare d’inverno” realizzata dal fotoreporter Giampiero Corelli. La mostra presenta una selezione di scatti che catturano il paesaggio marino durante la stagione fredda, offrendo uno sguardo sul mare in un periodo diverso da quello più affollato dell’estate.

Dal 7 al 29 marzo il Magazzino del Sale Torre di Cervia ospita la mostra fotografica "Il Mare d'inverno" di Giampiero Corelli. Un racconto per immagini della Riviera frutto di un lavoro durato due anni e mezzo, dal 2024 al febbraio di quest'anno, che ha coperto tutta la costa emiliano-romagnola, dai Lidi di Volano fino a Cattolica, passando per i lidi ferraresi di Comacchio, quelli di Ravenna, Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata, Cesenatico, Bellaria, Gatteo mare, Rimini, Riccione e Cattolica. "Il Mare d'inverno" restituisce l'immagine di un mare privo di ombrelloni e bagnanti, silenzioso e potente, signore dei flutti, fratello del vento, custode di un tempo antico.

