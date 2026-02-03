La cerimonia del Premio Strega 2026 si sposta al Campidoglio | i romanzi in corsa tra tradizione e innovazione

La cerimonia del Premio Strega 2026 cambia location e si trasferisce al Campidoglio di Roma. Per la prima volta, la premiazione non si terrà più nel Ninfeo di Villa Giulia, ma davanti ai monumenti storici della città. La decisione ha sorpreso molti, anche perché quest’anno si celebra l’80° anniversario dell’evento. I finalisti sono già in corsa tra libri che mescolano tradizione e innovazione, mentre gli organizzatori si preparano a un’edizione che promette di essere diversa dal solito.

Il Premio Strega 2026, che celebra il suo 80° anniversario, si svolgerà per la prima volta nella storia della manifestazione non nel Ninfeo di Villa Giulia, bensì sulla Piazza del Campidoglio, a Roma. L'evento, che tradizionalmente si tiene il primo giovedì di luglio, quest'anno si sposterà al mercoledì 8 luglio, in un'edizione che si presenta come un'occasione speciale per rilanciare il prestigio del premio letterario più importante d'Italia. Il cambio di sede, annunciato durante la conferenza stampa di presentazione delle iniziative dedicate all'ottantesimo compleanno del premio, è stato definito "eccezionale" e rappresenta un gesto simbolico che vuole ricollegare il riconoscimento letterario alla storia centrale della città.

