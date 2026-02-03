Mercoledì 3 giugno, al Teatro Romano di Benevento, si svolgerà la presentazione dei finalisti dell’edizione numero 86 del Premio Strega. L’evento, come ogni anno, attira molti ospiti e appassionati di letteratura, pronti a scoprire i nomi dei candidati che si sfideranno per la vittoria. La città si prepara ad accogliere questa tradizione, in una cornice storica che rende ancora più speciale la giornata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Mercoledì 3 giugno la splendida cornice del Teatro Romano di Benevento ospiterà anche quest’anno la presentazione e selezione dei Finalisti all’LXXX edizione del Premio Strega. L’evento è organizzato dal Comune di Benevento e Fondazione Benevento Città Spettacolo. Nato nel 1947, il Premio Strega compie quest’anno lo storico traguardo dell’80^ edizione, presentata questa mattina nella conferenza stampa che si è tenuta presso la sede di Roma della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Il Premio Strega è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, con il contributo di Roma Capitale Assessorato alla Cultura e Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con BPER Banca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Benevento il 3 giugno l’annuncio dei finalisti al Premio Strega 2026

