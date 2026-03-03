Il giorno della marmotta dell’illegalità

A Bologna, i soliti antagonisti tornano a occupare spazi, vengono sgomberati e poi rioccupano, ripetendo questa sequenza più volte. Nei loro interventi, si sono anche scagliati contro i cantieri protetti dalle forze dell’ordine, che hanno risposto con interventi di sgombero. La situazione si ripete, trasformando momenti di protesta in azioni di violenza e reati.

È il giorno della marmotta dei soliti antagonisti a Bologna: occupano, vengono sgomberati, rioccupano, vengono risgomberati, danno l’assalto ai cantieri protetti dagli agenti, scambiando la protesta con la violenza gratuita e una farandola di reati. E nulla c’entrano con chi dovrebbe (e qualcuno pure vorrebbe) esprimere in maniera civile il dissenso. Guardate i video e le immagini della sassaiola contro i poliziotti, girati dodici ore appena dopo l’operazione mattutina della polizia: è una diapositiva antica, ahinoi, che riannoda i fili della protesta di sangue che dal ’77, come un fiume carsico, avvelena la città. Confondendo fra i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

