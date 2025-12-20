La sinistra, l'antisemitismo e il giorno della marmotta.

Voglio raccomandare al lettore un libro di prossima pubblicazione, anche se non abbastanza prossima da poterlo regalare a Natale: sarà nelle librerie solo il 2 febbraio del 2026. Riporto intanto, per invogliarlo, un estratto dalla scheda dell’editore, il Mulino: “Da una parte l’antisemitismo proliferante, i pogrom zaristi, l’evocazione del ‘complotto ebraico’, il terrore hitleriano: una memoria di odio che segna la destra. A sinistra, dal tempo di Marx in poi, quasi un vincolo di affinità naturale con gli ebrei. Ma oggi il panorama è sensibilmente cambiato”. Infatti, “su Israele e la questione mediorientale, con la destra conservatrice di tutto il mondo occidentale schierata su una linea apertamente filo-israeliana, i tentennamenti, le equidistanze, quando non l’orientamento esplicitamente filo-arabo della sinistra, sono stati assimilati alla rottura unilaterale di un patto storico”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

