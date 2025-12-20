La sinistra l' antisemitismo e il giorno della marmotta
Voglio raccomandare al lettore un libro di prossima pubblicazione, anche se non abbastanza prossima da poterlo regalare a Natale: sarà nelle librerie solo il 2 febbraio del 2026. Riporto intanto, per invogliarlo, un estratto dalla scheda dell’editore, il Mulino: “Da una parte l’antisemitismo proliferante, i pogrom zaristi, l’evocazione del ‘complotto ebraico’, il terrore hitleriano: una memoria di odio che segna la destra. A sinistra, dal tempo di Marx in poi, quasi un vincolo di affinità naturale con gli ebrei. Ma oggi il panorama è sensibilmente cambiato”. Infatti, “su Israele e la questione mediorientale, con la destra conservatrice di tutto il mondo occidentale schierata su una linea apertamente filo-israeliana, i tentennamenti, le equidistanze, quando non l’orientamento esplicitamente filo-arabo della sinistra, sono stati assimilati alla rottura unilaterale di un patto storico”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Da Brunetta a Cuffaro: l’Italia si sveglia nel giorno della marmotta. La diretta con Peter Gomez e Giuseppe Pipitone
Leggi anche: Antisemitismo. La gamba tesa di Delrio e le ambiguità della sinistra italiana
La sinistra, l'antisemitismo e il giorno della marmotta.
La sinistra, l'antisemitismo e il giorno della marmotta - Rubinstein racconta di come "gli ebrei, sulla scia di un clamoroso mutamento di status, si sentono autorizzati a optare per la destra”. ilfoglio.it
Milena Santerini. “Contro l’antisemitismo non si usi la definizione dell’Ihra per le leggi penali” - Intervista a una delle autrici del testo per la memoria dell’Olocausto. huffingtonpost.it
Giorno della Memoria, l’insospettabile negazionismo di sinistra - La condotta criminale di Netanyahu a Gaza e in Cisgiordania rischia di tramutarsi in un suicidio per Israele. lettera43.it
La sinistra globale e i ritardi sull’antisemitismo x.com
Il Giornale. . L’attentato in Australia contro ebrei è un atto di terrorismo islamista, ma la sua matrice viene occultata da media e sinistra nel nome del politicamente corretto. Un silenzio che alimenta antisemitismo e indebolisce l’Occidente. Il video-editoriale del - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.