Zelensky a Davos | Sembra il Giorno della marmotta

Dopo l’ incontro con Donald Trump (definito «buono» dal tycoon), Volodymyr Zelensky è salito sul palco del World Economic Forum, lanciando da Davos duri attacchi all’ Unione europea. Il presidente ucraino ha infatti rimproverato all’Ue di aver «concesso una vittoria a Vladimir Putin » a causa del mancato utilizzo degli asset di Mosca congelati per finanziare il sostegno a Kyiv. Poi ha annunciato che il primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina avrà domani 23 gennaio e dopodomani 24 gennaio negli Emirati Arabi Uniti. Volodymyr Zelensky (Ansa). Zelensky: «Nessuno vorrebbe vivere ripetendo sempre la stessa cosa». 🔗 Leggi su Lettera43.it

