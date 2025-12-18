Il futuro dell’ecosistema dell’innovazione bergamasco | più sinergie competenze e lavoro

Il futuro dell’ecosistema dell’innovazione bergamasco si delinea come un percorso di crescita attraverso sinergie, competenze e cultura d’impresa. Durante il PID Open Day, si è condivisa una visione ambiziosa: rafforzare le connessioni tra attori, valorizzare il capitale umano e promuovere un ecosistema più coeso e competitivo, capace di affrontare le sfide di un contesto in rapido cambiamento.

Non solo tecnologia, ma alleanze, competenze e cultura d'impresa. Dal confronto emerso durante la tavola rotonda del PID Open Day, che si è tenuta mercoledì 17 dicembre al Point di Dalmine, prende forma una visione condivisa sul futuro dell'ecosistema dell'innovazione bergamasco: un sistema chiamato a fare un salto di qualità, rafforzando le connessioni tra i suoi attori e affrontando in modo strutturale i nodi del capitale umano e della manodopera. Al centro del dibattito, due temi destinati a incidere profondamente sul territorio: la nascita della nuova Fondazione per la ricerca e l'innovazione e un progetto sperimentale sull'inclusione lavorativa dei migranti, che segna un cambio di paradigma nel modo di leggere il rapporto tra immigrazione e sviluppo economico.

