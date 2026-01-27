Futuro dell' Irst i sindacati frenano | Stop alle fughe in avanti in attesa del piano complessivo

Il futuro dell’Istituto IRST è al centro di un dibattito tra sindacati e vertici regionali. Le organizzazioni sindacali chiedono di sospendere iniziative unilaterali in attesa di un piano strategico condiviso, per garantire stabilità e coerenza nelle decisioni. La discussione prosegue con l’obiettivo di definire un percorso condiviso che tuteli gli interessi di tutti gli attori coinvolti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.