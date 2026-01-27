Futuro dell' Irst i sindacati frenano | Stop alle fughe in avanti in attesa del piano complessivo
Il futuro dell’Istituto IRST è al centro di un dibattito tra sindacati e vertici regionali. Le organizzazioni sindacali chiedono di sospendere iniziative unilaterali in attesa di un piano strategico condiviso, per garantire stabilità e coerenza nelle decisioni. La discussione prosegue con l’obiettivo di definire un percorso condiviso che tuteli gli interessi di tutti gli attori coinvolti.
“Bene il confronto con i vertici regionali, ma stop alle fughe in avanti finché non ci sarà un piano complessivo”. Cgil, Cisl e Uil accolgono l'apertura del tavolo sul futuro dell'Irst di Meldola fissato per il 10 febbraio, alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Irst, i sindacati. Stop a ogni atto o trasferimento prima dell’incontro del 10 febbraioFORLI’. I sindacati chiedono di essere informati e valutano positivamente il prossimo incontro sul futuro dell’Irst ma chiedono di fermare ogni atto. corriereromagna.it
Irst, vertice sul futuro coi sindacati: Per ora nessuna riorganizzazioneLe sigle: Incontro positivo. Non saranno prese decisioni che influiscano su attività e personale fino all’approvazione del bilancio 2024, che avverrà a breve, e fino alle nuove nomine della ... ilrestodelcarlino.it
