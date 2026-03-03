Il fronte si allarga al Libano | civili in fuga

Il conflitto si estende al Libano, con civili che cercano di fuggire dai colpi di mortaio e bombardamenti. Israele ha risposto ai lanci di razzi di Hezbollah con attacchi aerei su Beirut, durante i quali è stato ucciso il capo dell’intelligence del gruppo islamista. La situazione sul campo si intensifica, coinvolgendo più di un’area e creando nuove tensioni nella regione.

Si allarga lo scontro mediorientale, con Hezbollah che ha iniziato a fare da sponda alla rappresaglia iraniana. Sbandierando il pretesto di vendicare l’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei, il gruppo terroristico ha infatti preso di mira nella notte il Nord di Israele con razzi e droni. L’attacco ha scatenato la risposta israeliana: l’Idf ha iniziato a colpire gli obiettivi terroristici nel Libano meridionale e nel quartiere di Dahiyeh a Beirut, entrambe roccaforti di Hezbollah. I target delle diverse ondate dei raid di Gerusalemme sono stati il quartiere generale, le infrastrutture del gruppo, le filiali di un istituto finanziario legato a Hezbollah e i terroristi senior. 🔗 Leggi su Laverita.info

L’avviso Usa: «Americani, lasciate i paesi del Medio Oriente, anche Israele». La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di HormuzIl Dipartimento di Stato Usa ha invitato gli americani ad abbandonare immediatamente oltre una dozzina di Paesi del Medio Oriente.

Israele colpisce il Libano dopo che Hezbollah ha obbedito all’Iran e ha ricominciato gli attacchi. Di @Micol_Fla x.com

