Il figlio di Khamenei scelto come suo successore | chi è Mojtaba

L'Assemblea degli esperti iraniana ha eletto Mojtaba, figlio di Ali Khamenei, come nuovo Leader Supremo. La decisione è stata presa con il coinvolgimento delle Guardie Rivoluzionarie, secondo fonti di Iran International. Mojtaba Khamenei sarà il successore del padre nel ruolo di massimo rappresentante dello Stato. La nomina si è verificata dopo un processo ufficiale durato alcune ore.

Secondo quanto riferito a Iran International da fonti informate, l'Assemblea degli esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come prossimo Leader Supremo, sotto la pressione delle Guardie Rivoluzionarie. E' il secondo dei sei figli di Khamenei. L'assemblea che lo ha eletto si e' tenuta in modalita' virtuale. Secondo fonti ci sono state forti pressioni da parte dei Pasdaran per una successione ereditaria del ruolo. L'Assemblea di Esperti incaricata di scegliere la nuova Guida Suprema dell'Iran dopo l'uccisione Khamenei ha tenuto una riunione online, come ha riportato l'agenzia di stampa Fars. La decisione è stata presa dagli 88 membri dopo che la sede dell'Assemblea a Qom è stata colpita da un raid israelo-americano, senza provocare vittime. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Mojtaba Khamenei scelto come nuova Guida suprema dell’IranTeheran Il figlio dell’Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, sarebbe stato indicato come nuova Guida suprema dell’Iran.

