Visti promessi agli studenti palestinesi gli impegni mancati del governo italiano

Trentotto studenti palestinesi, vincitori di borse di studio in Italia, sono ancora bloccati nella Striscia di Gaza. Avevano ricevuto promesse di partire, ma adesso si trovano impossibilitati a lasciare la regione a causa delle restrizioni e delle difficoltà logistiche. La loro situazione resta incerta, mentre le autorità italiane sono sotto pressione per trovare una soluzione.

Trentotto studenti palestinesi vincitori di borse di studio italiane restano intrappolati nella Striscia di Gaza. Hanno superato selezioni, ottenuto preiscrizioni su Universitaly, ricevuto lettere di accettazione dagli atenei. Attendono un visto che tarda. Il governo italiano aveva annunciato corridoi universitari, impegno diplomatico e tutela del diritto allo studio. Oggi restano telefonate che nessuno fa. Mohammed Al-Ashi, portavoce del gruppo, ha raccontato a Fanpage che ai ragazzi viene chiesto di «restare vicini al telefono» in vista di una partenza imminente.

