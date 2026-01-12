Dimensionamento scolastico commissariate quattro Regioni che non hanno approvato i piani Valditara | Scelta necessaria per rispettare gli impegni con l’Unione europea
Il Consiglio dei Ministri ha deciso di commissariare Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, regioni che non hanno ancora approvato i piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. La misura, adottata su richiesta del ministro Valditara, mira a garantire il rispetto degli impegni assunti dall’Italia con l’Unione Europea in ambito di riforma e organizzazione del sistema scolastico.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il commissariamento delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, che non hanno ancora adottato i piani di dimensionamento della rete scolastica per il prossimo anno scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Governo convoca cinque assessori regionali: ipotesi commissariamento su dimensionamento scolastico. Sinistra Italiana denuncia scelta politica contro regioni centrosinistra
Leggi anche: Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali approvati [AGGIORNATO con Marche]
Dimensionamento scolastico, la strategia della Regione Campania: farsi commissariare e far tagliare i plessi al governo - Romagna: contestare i tagli del governo Meloni senza disporre gli accorpamenti delle scuole, costringendo ... fanpage.it
Dimensionamento scolastico, la strategia della Regione #Campania: farsi commissariare e far tagliare i plessi al governo x.com
Josehf Facchini Sindaco per Lumezzane. . Mondo della Scuola a #Lumezzane tra nuovo Polo unico, investimenti per milioni di euro e dimensionamento scolastico: ecco il video con l’approfondimento dedicato in televisione su #Teletutto. Buona visione! - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.