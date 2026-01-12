Dimensionamento scolastico commissariate quattro Regioni che non hanno approvato i piani Valditara | Scelta necessaria per rispettare gli impegni con l’Unione europea

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di commissariare Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, regioni che non hanno ancora approvato i piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. La misura, adottata su richiesta del ministro Valditara, mira a garantire il rispetto degli impegni assunti dall’Italia con l’Unione Europea in ambito di riforma e organizzazione del sistema scolastico.

Dimensionamento scolastico, la strategia della Regione #Campania: farsi commissariare e far tagliare i plessi al governo x.com

Josehf Facchini Sindaco per Lumezzane. . Mondo della Scuola a #Lumezzane tra nuovo Polo unico, investimenti per milioni di euro e dimensionamento scolastico: ecco il video con l’approfondimento dedicato in televisione su #Teletutto. Buona visione! - facebook.com facebook

