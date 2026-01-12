Dimensionamento scolastico commissariate quattro Regioni che non hanno approvato i piani Valditara | Scelta necessaria per rispettare gli impegni con l’Unione europea

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di commissariare Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna, regioni che non hanno ancora approvato i piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. La misura, adottata su richiesta del ministro Valditara, mira a garantire il rispetto degli impegni assunti dall’Italia con l’Unione Europea in ambito di riforma e organizzazione del sistema scolastico.

