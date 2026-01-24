Pari a Modena senza gol Inzaghi soddisfatto | Partita autorevole dovevamo dare la stoccata giusta nella ripresa

Il Palermo di Pippo Inzaghi ha pareggiato senza gol a Modena, in una partita equilibrata. Nonostante il vantaggio annullato per un fallo di Gyasi su Chichizola, l’allenatore si è detto soddisfatto dell’atteggiamento della squadra, sottolineando l’importanza di trovare la giusta incisività nelle occasioni decisive. La prestazione ha mostrato solidità e organizzazione, elementi fondamentali per il proseguimento del campionato.

Pari senza gol al Braglia di Modena per il Palermo di Pippo Inzaghi: nella ripresa i rosanero avevano trovato il gol del vantaggio con Palumbo ma il Var ha negato la rete per un fallo di Gyasi su Chichizola: per la verità, le immagini non hanno proprio certificato con certezza assoluta se il portiere avvesario avesse effettivamente preso il possesso del pallone. Il direttore di gara, però, ha ritenuto illegittima la condotta del numero undici rosa e così la rete è stata annullata. Il tecnico rosanero, a fine partita, si è detto comunque soddisfatto per la prestazione dei suoi. “Per me abbiamo fatto una partita autorevole -ha esordito Inzaghi - venire qui e realizzare questa prestazione è stato importante.🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'amarezza di Inzaghi dopo il pari a Mantova: "Buona prestazione ma dovevamo chiudere la gara"Al termine della partita a Mantova, l’allenatore del Palermo, Pippo Inzaghi, ha espresso delusione per il pareggio, sottolineando che la squadra aveva disputato una buona prestazione ma avrebbe dovuto chiudere la gara prima del gol finale di Marras.

