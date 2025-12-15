Gran Charity Gala successo al Salone Margherita | raccolti più di 50mila euro

La seconda edizione del Gran Charity Gala al Salone Margherita ha riscosso un grande successo, raccogliendo oltre 50.000 euro destinati alle attività della Fondazione Gabriella Fabbrocini. Una serata all'insegna di musica, spettacolo e solidarietà, che ha confermato l'importanza di iniziative benefiche per sostenere cause sociali e umanitarie.

Più di 50.000 euro raccolti, destinati alle attività della Fondazione Gabriella Fabbrocini: è il primo, grande risultato della seconda edizione del Gran Charity Gala, andata in scena ieri sera al Salone Margherita tra musica, spettacolo e solidarietà. Un traguardo che conferma la crescita. Napolitoday.it

