Progetto Senza Catene per il reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti raccolti 50mila euro dall' Arcidiocesi di Catania
È tempo di tracciare bilanci, valutare le ricadute concrete sul territorio e fornire prospettive per il progetto "Senza Catene", un'opera segno del Giubileo 2025 dell'Arcidiocesi di Catania interamente dedicata al recupero e al reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti. L'iniziativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
