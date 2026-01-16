Progetto Senza Catene per il reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti raccolti 50mila euro dall' Arcidiocesi di Catania

Da cataniatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È tempo di tracciare bilanci, valutare le ricadute concrete sul territorio e fornire prospettive per il progetto "Senza Catene", un'opera segno del Giubileo 2025 dell'Arcidiocesi di Catania interamente dedicata al recupero e al reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti. L'iniziativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Catania, progetto “Senza Catene”: inclusione e nuove opportunità per detenuti ed ex detenuti

Leggi anche: Riabilitazione, dalla diagnosi al reinserimento sociale e lavorativo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.