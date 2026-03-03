il csi arezzo partecipa alla marcia della pace

Il Csi Arezzo ha deciso di partecipare alla Marcia della Pace, che si svolgerà ad Arezzo il 3 marzo 2026. L’evento è stato organizzato dalla Rete Aretina Pace e Disarmo, un’associazione composta da diverse realtà locali che promuovono iniziative per la pace e il disarmo. La marcia si svolge con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulla promozione della convivenza pacifica.

Arezzo, 3 marzo 2026 – Aderendo all’invito della Rete Aretina Pace e Disarmo, costituita da numerose e trasversali associazioni, sabato 7 marzo parteciperemo alla Marcia della Pace ad Arezzo, intitolata “Se vuoi la pace prepara la pace”, unendo le nostre voci e il nostro impegno al cammino che partirà da Piazza San Jacopo e arriverà fino al Duomo, con la presenza nel corteo anche del Vescovo di Arezzo Mons. Andrea Migliavacca. «Il nostro gruppo sarà coordinato dalla sezione Cammini e Promozione del Territorio, all’interno del programma dell’anno del Giubileo Francescano 2026, perché crediamo che la prima speranza che dobbiamo donare al mondo sia proprio quella della Pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

