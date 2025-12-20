Anche l' Isiss Novelli di Marcianise alla Marcia della Pace

Anche quest’anno, in occasione della 31esima edizione della Marcia della Pace, l’Isiss “G.B. Novelli” di Marcianise ha partecipato alla manifestazione, unendo le proprie voci a quelle di altre scuole della provincia e di diverse associazioni, sia laiche che cattoliche. L’obiettivo è promuovere valori di solidarietà e dialogo, rafforzando l’impegno civico e sociale della comunità. Anche l’Isiss

L’Isiss “G.B. Novelli” di Marcianise alla Marcia della Pace - Grande partecipazione ha fatto registrare la Marcia della Pace, giunta alla 30^ edizione, organizzata dal Comitato “Caserta Città di Pace” al fine di rimarcare ancora una volta la necessità di ... casertanews.it

Marcianise, l’Isiss “Novelli” protagonista alla Marcia della Pace di Caserta - Anche quest’anno, in occasione della 29esima edizione della Marcia della Pace organizzata dal Comitato “Caserta Città di Pace”, l’Isiss “G. pupia.tv

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.