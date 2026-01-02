In cento alla marcia della pace
Il primo pomeriggio del nuovo anno ha visto la partecipazione di circa cento persone alla marcia della pace. In un corteo silenzioso e pacifico, cittadini di diversa provenienza hanno attraversato le vie del paese, portando con sé un messaggio di speranza e di impegno condiviso per un futuro di convivenza e rispetto. Un momento di riflessione semplice e rispettoso, volto a rafforzare il senso di comunità e di pace.
Il primo pomeriggio del nuovo anno si è aperto all’insegna della riflessione e dell’impegno condiviso per la pace: circa un centinaio di persone ha partecipato alla marcia della pace, attraversando le vie del paese in un corteo silenzioso e colorato dalle bandiere arcobaleno. Arrivata al suo terzo anno, l’iniziativa, promossa da diverse associazioni del territorio, ha preso il via da piazza della Repubblica. Tra i partecipanti, cittadini di ogni età, famiglie e attivisti provenienti anche dai comuni limitrofi, in particolare da Saronno. Presenti anche il sindaco Luigi Clerici, l’ex sindaco Lorenzo Guzzetti e il consigliere comunale saronnese Mauro Rotondi, insieme a numerosi esponenti del volontariato locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Riccione alla Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità per dire basta alle guerre
Leggi anche: Anche l'Isiss "Novelli" di Marcianise alla Marcia della Pace
In cento alla marcia della pace; Marcia della Pace a Trieste il giorno di Capodanno; In 300 sfilano a Novara alla marcia della pace: “Uniti contro le guerre”; Marcia della pace, il messaggio dell'arcivescovo Caiazzo: Mai come in questo momento sentiamo forte il desiderio della pace.
Marcia della pace, il messaggio dell’arcivescovo Caiazzo: “Mai come in questo momento sentiamo forte il desiderio della pace” - "Mentre prevale l'assurda logica della guerra, i credenti coltivino la preghiera e si impegnino per il bene comune, perché sia bandita ogni forma di ingiustizia", dice il presule In una Cattedrale gre ... corrierecesenate.it
Marcia della pace a Rimini, in centinaia sfilano in centro storico - Nel pomeriggio del 1 gennaio il centro storico di Rimini è stato attraversato dalla Marcia della Pace, promossa dalla diocesi e partecipata da centinaia di ... chiamamicitta.it
Una marcia per la pace con 1.300 cuori uniti contro ogni conflitto - Da Caionvico al monastero francescano di Rezzato: in corteo anche cristiani cinesi, scout, sindaci e assessori ... giornaledibrescia.it
Migliaia di manifestanti marciano contro il bellicismo della NATO a Parigi | Ucraina | Macron
Bitonto in marcia con Libera per ricordare Anna Rosa Tarantino, uccisa dalla mafia - facebook.com facebook
Gli agricoltori di tutto il Regno Unito festeggiano dopo che il primo ministro Keir Starmer ha fatto marcia indietro, attenuando i contestati piani sull’imposta di successione per i terreni agricoli ereditati, dopo mesi di forti pressioni da parte del settore. La misura pr x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.