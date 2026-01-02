in cento alla marcia della pace

Il primo pomeriggio del nuovo anno ha visto la partecipazione di circa cento persone alla marcia della pace. In un corteo silenzioso e pacifico, cittadini di diversa provenienza hanno attraversato le vie del paese, portando con sé un messaggio di speranza e di impegno condiviso per un futuro di convivenza e rispetto. Un momento di riflessione semplice e rispettoso, volto a rafforzare il senso di comunità e di pace.

Il primo pomeriggio del nuovo anno si è aperto all’insegna della riflessione e dell’impegno condiviso per la pace: circa un centinaio di persone ha partecipato alla marcia della pace, attraversando le vie del paese in un corteo silenzioso e colorato dalle bandiere arcobaleno. Arrivata al suo terzo anno, l’iniziativa, promossa da diverse associazioni del territorio, ha preso il via da piazza della Repubblica. Tra i partecipanti, cittadini di ogni età, famiglie e attivisti provenienti anche dai comuni limitrofi, in particolare da Saronno. Presenti anche il sindaco Luigi Clerici, l’ex sindaco Lorenzo Guzzetti e il consigliere comunale saronnese Mauro Rotondi, insieme a numerosi esponenti del volontariato locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

